В Израиле стал доступен передовой тест на выявление опасного заболевания

Это заболевание характеризуется прогрессирующими психическими и умственными нарушениями, ведущими к слабоумию.

Израильская больница стала первой в стране, которая внедрила передовой тест для выявления трудно диагностируемого расстройства головного мозга — болезни Крейтцфельдта-Якоба.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Медики отмечают, что эта болезнь вызывается аномальным инфекционным белком в головном мозге, называемым прионом. Этот белок обладает уникальными свойствами, благодаря которым он действует подобно вирусу или бактериям и заставляет другие прионы имитировать его поведение. Аномальные белковые отложения распространяются в головном мозге, вызывая обширные повреждения, которые быстро прогрессируют. Симптомы включают потерю интеллекта и памяти, невнятную речь.

Болезнь неизлечима и обычно убивает больного в течение год. Но диагностика считается важной, поскольку позволяет избежать часто болезненного лечения пациентов, а также побуждает родственников, подверженных генетическому риску, предпринимать профилактические меры, например, сделать скрининг.

Подсчитано, что в Израиле проживают тысячи носителей мутации E200K, вызывающей БКЯ, и у детей только с одним родителем-носителем может развиться неизлечимое заболевание.

Тель-Авивский медицинский центр Сураски теперь стал одной из дюжины больниц по всему миру, который проводит тест, и он дает высокоточный диагноз на основе анализа спинномозговой жидкости.

«Этот метод является первым в мире автономным тестом, позволяющим диагностировать БКЯ с очень высокой точностью — чувствительностью 92%», — сказал д-р Ифат Алкалай, директор лаборатории клинической иммунологии Сураски.

Ожидается, что теперь лаборатория будет анализировать сотни образцов в год.

«Курсор» писал ранее, что израильская больница вошла в топ-20 самых инновационных в мире.