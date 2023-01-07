Израильские ученые разрабатывают новое средство от рака крови

У израильских пациентов, страдающих миеломой (рак плазматических клеток) или амилоидозом (при котором в тканях накапливаются аномальные белки), наступило улучшение или наступила ремиссия после экспериментального лечения CAR-T-позитивных клеток.

Об этом пишет jpost.

Медицинская технология под названием HBI0101, анти-BCMA CAR-T клетки, была предоставлена ​​в рамках продолжающегося клинического испытания фазы 1b в Медицинском центре Университета Хадасса в Иерусалиме. Примерно у 85 процентов больных миеломой состояние улучшилось, в то время как частота полного ответа у больных амилоидозом достигла 100 процентов. Исследователи сообщили, что у пациентов не наблюдалось значительных неожиданных побочных эффектов.

Множественная миелома часто вначале не вызывает симптомов, но по мере прогрессирования у пациентов могут возникать боли в костях, анемия, дисфункция почек и инфекции. Причина неизвестна, но факторы риска включают ожирение, радиационное воздействие, семейный анамнез и некоторые химические вещества. Осложнения могут включать амилоидоз, неопределенные симптомы которого включают утомляемость, периферические отеки, потерю веса, одышку, сердцебиение и чувство слабости при вставании.

В настоящее время лицензия на технологию предоставлена ​​компании Immix BioPharma для дальнейшего развития и коммерциализации. Исследование, которое находится на ранней стадии, было проведено Хадассой в сотрудничестве с Университетом Бар-Илан (BIU) в Рамат-Гане.

«Наша новая технология адоптивного переноса клеток может стать одним из первых методов лечения CAR-T для этих показаний и других BCMA-положительных злокачественных новообразований и может улучшить жизнь очень многих пациентов во всем мире», — заявили исследователи.

Отмечается, что университет Хадасса вложил миллионы долларов из средств своих доноров в поддержку этой технологии на первых решающих этапах разработки с конечной целью обеспечить спасительную терапию CAR-T для больных раком.

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