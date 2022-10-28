Названа распространенная специя, которая убережет от рака и поможет сбросить вес

Многие употребляют в пищу специи, но не знают, что одна из них может предотвратить раковые заболевания. Кроме того, специи являются мощной профилактикой целого ряда болезней — потому приправляйте свои блюда щедрее!

Черный перец оказывает благотворное влияние на здоровье и даже может предотвратить развитие онкологических заболеваний.

Об этом сообщает издание Страна здоровья.

Свежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств. Людям, страдающим от запоров, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.

Также черный перец помогает похудеть. Его можно добавлять в зеленый чай два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.

Считается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.

Стоит отметить, что черный перец — это очень известная специя, лечебные свойства которого известны с древности. Древняя медицина считала, что при приеме во внутрь, черный перец отрывает мокроту, согревает органы пищеварения, улучшает аппетит, лечит кислую отрыжку, разжижает густую кровь у меланхоликов, флегматиков, выгоняет ветры из кишечника.

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