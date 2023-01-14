Израильские ученые разработали технологию, способную помочь в создании новых лекарств

Разработка может способствовать как химической промышленности, так и развитию медицинских методов лечения.

Израильские исследователи разработали новый метод конструирования ферментов, «похожий на сборку Lego», в надежде, что в конечном итоге их можно будет использовать для создания новых лекарств.

Об этом сообщает Times of Israel.

Открытие позволяет создавать новые ферменты в таком быстром масштабе, что команда Института науки Вейцмана, стоящая за исследованием, создала миллион ферментов в одной пробирке — около 3000 из которых показали потенциал для развития.

Ферменты — это белки, которые ускоряют химические процессы, как кнопка перемотки вперед в фильмах. Поэтому исследователи, стоящие за прорывом, говорят, что их работа может преобразовать химическую промышленность, а также продвинуть медицинские разработки.

Развивая область создания ферментов, исследователи надеются облегчить безопасное разрушение загрязняющих веществ, сточных вод и сельскохозяйственных отходов, а затем превратить их в биотопливо или корм для животных.

Ученые уже давно создают новые ферменты, но метод Флейшмана делает это в беспрецедентных масштабах.

«Мы разбили ферменты на фрагменты, каждый из которых является частью одного белка. Затем мы можем проектировать новые ферменты на компьютерах по модульному принципу — соединяя фрагменты, как строя с помощью Lego», — отмечают ученые.

Техника искусственного интеллекта, разработанная в лаборатории Флейшмана, заключается в том, чтобы «изучить», какую функцию выполняют различные комбинации фрагментов, и определить, какие фрагменты должны быть соединены вместе для создания фермента, который служит для определенной цели. Расширение масштабов изобретения новых ферментов может сократить путь к созданию новых лекарств.

«Чтобы производить определенные молекулы для лекарств, ферменты берут исходные молекулы и химически преобразуют их в вещество, необходимое для медицинского применения. Идея здесь в том, что вы можете оптимизировать определенные ферменты, чтобы получить именно те реакции, которые вам нужны, и расширить спектр производимых лекарств», — пояснил он.

«Курсор» писал ранее, что израильские и испанские ученые создали «железный купол» для борьбы с раком.