Израильские и испанские ученые создали «железный купол» для борьбы с раком

Международная команда из Еврейского университета в Иерусалиме и Института микроэлектроники в Барселоне разработала биоразлагаемые магнитоплазмонные нанокапсулы (MAPsules) на основе металлического железа для уничтожения раковых опухолей.

Об этом пишет Jpost.

Ученые заявили, что их уникальный метод позволяет дистанционно управлять молекулами с помощью магнита, доставлять лекарства в точное место расположения опухоли и контролировать скорость высвобождения лекарств. Исследование показало, что лазерное облучение мапсул может усилить терапевтическое воздействие за счет локального выделения тепла в месте опухоли.

Эти результаты представляют первую конструкцию полностью наноразмерного носителя, содержащего большие дозы химиотерапевтических препаратов с тонким внешним металлическим покрытием, эффективно доставляющего химиотерапию в участок опухоли.

«Создавая своего рода «железный купол» для рака, мапсулы не только убивают раковые клетки, но и защищают пациента от ненужного повреждения здоровых тканей, тем самым улучшая результаты лечения заболевания», — отметил профессор Офры Бенни.

Ученые отметили, что хотят совершенствовать свою разработку, чтобы предложить более широкий спектр методов для лечения серьезных заболеваний, помимо онкологии.

«Курсор» писал ранее, что исследователи разработали новый подход к клеточной терапии для устранения существующих опухолей и индукции длительных — временный иммунитет, тренирующий иммунную систему, чтобы она могла предотвратить рецидив рака.

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