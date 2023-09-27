Израильские ученые сделали важное открытие в лечении рака

Им удалось создать создали первую в мире карту активности деградации протеасом в опухолевых клетках.

Израильские ученые нашли ранее неизвестную стратегию, которую используют раковые клетки, чтобы их не обнаруживала иммунная система. Это может повлиять на повышение эффективности методов лечения рака.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Исследование провели под руководством профессора Ифат Мербл из Института науки имени Вейцмана. В основе этого открытия находится протеасома, являющаяся клеточным механизмом, ответственным за расщепление поврежденных или изношенных белков на более короткие белковые цепи, известные как пептиды.

Этим пептидам свойственна решающая роль в том, как формируется клеточный профиль, представленный иммунной системе. Наш иммунитет устраняет потенциально опасные клетки, если эти профили кажутся подозрительными. Однако онкология нарушает эту тонко выстроенную систему.

Нарушение регуляторных процессов в раковых клетках приводит к увеличению вероятности образования аномальных белков и представления их в виде антигенов на поверхности клетки. Несмотря на подозрительный антигенный профиль, раковые клетки избегают иммунного обнаружения.

Израильские ученые проанализировали, насколько активно деградируют протеасомы в опухолевых клетках, полученных от пациентов. В итоге они создали первую в мире карту активности деградации протеасом в этих клетках.

Исследователи сравнили пептиды, полученные из арковых клеток, с пептидами из соседней нераковой ткани. Им удалось зафиксировать различия в подгруппе деградированных белков, процессинге и разрезании этих пептидов.

«Мы посмотрели на раковую ткань и задались вопросом: чем отличается структура ее протеасом?», – поделился Мербл.

Специалисты зафиксировали, что белок PSME4 в значительном количестве присутствует раковых тканей.

PSME4, одну из регуляторных «колпачков», составляющих протеасому, редко фиксировали протеасомах нераковых тканей. После этого открытия ученые захотели на еще более глубоком уровне провести анализ уникального стиля деградации протеасом, обогащенных PSME4.

Оказалось, что более высокие уровни PSME4 увеличивают выработку кислых пептидов и уменьшают количество пептидов со сладким вкусом. Из-за этого дислабанса иммунной системе трудно провести точную идентификацию раковых клеток, что нарушает иммунный ответ.

У специалистов было предположение, что из-за повышенных уровней PSME4 в опухоли может произойти снижение реакции пациента на иммунотерапию. Речь идет о лечении, предназначенном для повышения способности иммунной системы бороться с раком. Для подтверждения своей теории они воспользовались онлайн-базами данных, содержащими информацию о различных видах рака и реакции пациентов на лечение.

Оказалось, что хотя субъединицы протеасом при различных видах онкологии демонстрируют значительную гетерогенность, высокие уровни PSME4 последовательно ассоциировались со снижением чувствительности к иммунотерапии. Для дополнительного подтверждения связи между PSME4 и иммунным ответом ученые устроили эксперименты на мышиных моделях рака легких.

Когда грызунам ввели раковые клетки со сниженной экспрессией PSME4, их иммунитет эффективно уничтожал опухоли. В то же время инъекции раковых клеток, имеющих чрезмерное количество PSME4, было связано с образованием крупных опухолей и слабым иммунным ответом.

Отметим, что на мышей, которые не имели адаптивную иммунную систему, изменения уровней PSME4 не повлияло. Этот фактор еще больше усиливает связь между PSME4 и иммунным ответом.

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