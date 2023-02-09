Израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме создали новую систему, с помощью которой можно фиксировать подводные землетрясение в момент их зарождения.

Об этом пишет Haaretz.

Такая система подарит людям на суше драгоценное время, чтобы добраться до какой-то возвышенности и укрыться от приближающегося цунами. Для фиксации подводных толчков израильские ученые использовали пролегающие по морскому дну волоконно-оптические кабели, предназначенные для Интернета. Они усовершенствовали их с помощью электронного устройства, которое называется интеррогатором.

Если зафиксировать землетрясение в момент его зарождения на суше сейчас обычное дело, то с подводными подземными толчками все намного сложнее. Но это тоже можно делать, только основная проблема заключается в высокой стоимости подводных датчиков – дорого обходится не только их установка, но и текущее обслуживание. Кроме того, между ними и наземным центром сбора данных необходимо поддерживать постоянную связь в режиме реального времени.

Разработка израильских ученых вышла за рамки теоретических: она уже применяется в Чили, где в 1960 году произошло сильнейшее землетрясение в истории, а также во Франции и в Греции.

Ее особенность состоит в том, что система позволяет оценить силу начинающегося землетрясения. Определив мощность подземного толчка в эпицентре, она рассчитывает, каковы будут его последствия на том или ином отдалении – на суше или на море.

«Курсор» писал ранее, что на днях в Израиле зафиксировали серию землетрясений, которые напугали граждан, особенно на фоне того, какие масштабные разрушения подземные толчки спровоцировали на территории Турции. В связи с возможной опасностью в нашей стране создадут комиссию министров по подготовке тыла к стихийному бедствию.