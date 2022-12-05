Израильские ученые выяснили, чем могут быть вызваны побочные эффекты вакцины против COVID

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться во всем мире, поэтому граждан просят предпринимать меры защиты, в частности проходить вакцинацию. Но многие люди боятся делать прививку, и как показали результаты нового исследования, это увеличивает вероятность появления побочных эффектов после применения вакцины.
Об этом сообщает Times of Israel.
Ученые выяснили, что чем более колеблющимися были люди, тем чаще у них возникали побочные эффекты. Такие выводы они сделали после опроса 750 израильтян об отношении к вакцине и симптомах после прививки.
Новое исследование показывает, что побочные эффекты от вакцин против COVID-19 часто являются психосоматическими — своего рода самосбывающееся пророчество.
По словам медиков, это представляет собой эффект «ноцебо». Другими словами, это противоположное явление эффекту плацебо, оно возникает из-за веры в вымышленную опасность. Если эффект плацебо основан на вере в лекарство, то ноцебо – на вере в болезнь.
Исследователи считают, что измеримая и значимая часть побочных эффектов вакцины против COVID-19 предсказывается нерешительностью в отношении прививок. Это доказывает, что побочные эффекты включают психосоматический компонент ноцебо у вакцинированных людей.
«Курсор» писал ранее, что в мире по крайней мере 90 процентов населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но «снижение бдительности» к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.