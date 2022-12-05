Израильские ученые выяснили, чем могут быть вызваны побочные эффекты вакцины против COVID

Новое исследование повышает вероятность того, что частоту побочных эффектов можно уменьшить.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться во всем мире, поэтому граждан просят предпринимать меры защиты, в частности проходить вакцинацию. Но многие люди боятся делать прививку, и как показали результаты нового исследования, это увеличивает вероятность появления побочных эффектов после применения вакцины.

Об этом сообщает Times of Israel.

Ученые выяснили, что чем более колеблющимися были люди, тем чаще у них возникали побочные эффекты. Такие выводы они сделали после опроса 750 израильтян об отношении к вакцине и симптомах после прививки.

Новое исследование показывает, что побочные эффекты от вакцин против COVID-19 часто являются психосоматическими — своего рода самосбывающееся пророчество.

По словам медиков, это представляет собой эффект «ноцебо». Другими словами, это противоположное явление эффекту плацебо, оно возникает из-за веры в вымышленную опасность. Если эффект плацебо основан на вере в лекарство, то ноцебо – на вере в болезнь.

Исследователи считают, что измеримая и значимая часть побочных эффектов вакцины против COVID-19 предсказывается нерешительностью в отношении прививок. Это доказывает, что побочные эффекты включают психосоматический компонент ноцебо у вакцинированных людей.

«Курсор» писал ранее, что в мире по крайней мере 90 процентов населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но «снижение бдительности» к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.