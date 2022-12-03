ВОЗ: уже 90% населения мира имеют иммунитет к COVID-19

В мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но «снижение бдительности» к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.

Об этом говорится в заявлении гендиректора ВОЗ Тедроса Аданом Гебрейесуса.

Впрочем, по его словам, снижение бдительности «оставляет дверь открытой» для появления нового варианта, который, «вероятно, распространится и вытеснит вариант «Омикрон», который сейчас доминирует».

Уязвимые места в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления тревожного нового варианта, который потенциально может повлечь за собой значительную смертность, подчеркнул Гебрейесус.

В настоящее время в мире сейчас зафиксировано 640 миллионов инфицированных, а 6,6 млн человек умерли от коронавируса. Однако, по данным ВОЗ, данные не являются полными, и реальное количество заражений и смертей может быть гораздо больше.

Ранее Курсор писал, что в Израиле выяснили, насколько безопасна четвертая прививка от COVID-19. В северном полушарии начинается зима и ожидается всплеск случаев заболевания COVID-19, работники здравоохранения во многих странах сталкиваются с тем, чтобы заставить людей делать бустеры вакцины против коронавируса.

Сообщалось, что в Израиле начали вакцинировать препаратами, адаптированными к Omicron. Органы здравоохранения рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше получать вакцину вместе с другими группами риска.