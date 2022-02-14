Израильские ученые обнаружили ключ к ранней диагностике Альцгеймера

Новое исследование выявило патологическую активность мозга, которая на много лет предшествует симптомам болезни Альцгеймера: повышенная активность гиппокампа во время анестезии и сна, возникающая в результате сбоя в механизме, стабилизирующем нервную сеть.

Ведущий исследователь профессор Инна Слуцки из Тель-Авивского университета объяснила, что отложения амилоида, которые являются явной чертой болезни Альцгеймера, образуются в мозгу пациентов уже за 10–20 лет до появления первых симптомов болезни.

Исследование было опубликовано в научном журнале Cell Reports.

Исследователи считают, что выявление признаков аномальной активности мозга на еще не проявившейся стадии болезни Альцгеймера и понимание механизмов, может быть эффективным в лечении болезни.

«Это происходит из-за сбоя в физиологической регуляции, никогда ранее не наблюдавшегося в контексте болезни Альцгеймера», — сказал доктор философии. студент Даниил Зархин.

Ученые пришли к выводу, что данная аномальная активность возникает под воздействием анестезии, поэтому ученые проверяют можно ли использовать короткую анестезию для ранней диагностики болезни Альцгеймера.

Исследователи попробовали уже существующее лекарство от рассеянного склероза. Действительно, этот препарат стабилизировал активность и снижал патологическую активность в модели болезни Альцгеймера во время анестезии.

Слуцкий сказал, что последние прогнозы показывают, что число людей с деменцией во всем мире увеличится с 50 миллионов в 2019 году до более чем 150 миллионов в 2050 году.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что американские ученые создали биоробота из клеток сердечной мышцы человека.

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