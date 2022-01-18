Израильские врачи спасли жизнь иракскому подростку с врожденным пороком сердца

Подростку из Ирака (14 лет) с тяжелым пороком сердца в Израиле провели операцию. Сообщается, что последние месяцы мальчик по имени Фарук находился в очень тяжелом состоянии.
Об этом сообщает новостное издание «Israland».
Фарук приехал в Израиль вместе с отцом, Фахаром.
Операция проходила в больнице «Шнайдер» в Петах-Тикве и была успешной.
Фахар сказал, что он хотел бы поцеловать руки израильским врачам, спасшим его сына.
«Такой человечности как здесь, в Израиле, мы нигде не встречали», — добавил счастливый отец.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Яффо неизвестный разгромил уличное кафе.
В сети появилось видео, на котором неизвестный в мотоциклетном шлеме подходит к уличному кафе и начинает громить его.
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