Израильские врачи спасли жизнь иракскому подростку с врожденным пороком сердца

В Израиле успешно проведена операция подростку из Ирака, страдавшему врожденным тяжелым пороком сердца.

Подростку из Ирака (14 лет) с тяжелым пороком сердца в Израиле провели операцию. Сообщается, что последние месяцы мальчик по имени Фарук находился в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает новостное издание «Israland».

Фарук приехал в Израиль вместе с отцом, Фахаром.

Операция проходила в больнице «Шнайдер» в Петах-Тикве и была успешной.

Фахар сказал, что он хотел бы поцеловать руки израильским врачам, спасшим его сына.

«Такой человечности как здесь, в Израиле, мы нигде не встречали», — добавил счастливый отец.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Яффо неизвестный разгромил уличное кафе.

В сети появилось видео, на котором неизвестный в мотоциклетном шлеме подходит к уличному кафе и начинает громить его.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.