В Яффо неизвестный разгромил уличное кафе

В сети появилось видео, на котором неизвестный в мотоциклетном шлеме подходит к уличному кафе и начинает громить его.

Об этом пишет Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

СМИ утверждают, что мужчина таким способом «призывает» владельцев заведения принять услуги «крышевания».

Более того, похожие инциденты произошли вчера в двух разных отделениях одной и той же сети морожениц.

Курсор ранее писал, что в бедуинском секторе произошла ожесточенная драка. На опубликованных кадрах видно, как молодые местные жители избивают друг друга досками и дубинками. 30-летний мужчина обратился за медицинской помощью в связи с травмой средней степени тяжести и проникающими ранениями. Двое других молодых людей в возрасте 22 и 24 лет были эвакуированы для лечения, также в удовлетворительном состоянии, оба с травмами головы.

Также сообщалось, что в Иерусалиме преступник напал на продавца магазина. По данным источника, вооруженный мужчина в Иерусалиме зашел в магазин сладостей. Он несколько раз ударил ножом продавца. После этого мужчина забрал имеющиеся в магазине наличные деньги и вышел.

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