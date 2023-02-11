Израильские железные дороги обрадовали пассажиров: работы по электрификации до станции Биньямина завершены

Работы по электрификации прибрежной железной дороги от станции Герцлия до станции Биньямина завершены. В связи с чем возвращаются поезда, которые курсируют по пятницам и в поздние вечерние часы.

Об этом сообщило Управление Израильских железных дорог, информирует портал Детали.

Отмечается, что выполнено около 60 процентов работ в рамках национального проекта электрификации. Теперь, пока не начнется электрификация участка от Биньямины до Хайфы, поезда начнут ходить по обычному расписанию.

Так, поздние вечерние поезда из Хайфы в Тель-Авив и обратно начнут ходить уже с вечера субботы. По пятницам пассажиров будет возить один поезд в час в каждом направлении — до 13:00. В будние дни линия будет работать до полуночи. Так же будет работать маршрут Реховот — Тель-Авив — Биньямина, при этом его продлят до Ашкелона.

Ночное движение поездов между станциями Иерусалим Ицхак Навон, аэропорт «Бен-Гурион» и Тель-Авив будет модернизировано. Поезда будут ночью курсировать с частотой один поезд в час во все дни недели, кроме ночи с пятницы на субботу и ночи со вторника на среду. Маршрут линии будет продлен, в него будут включены станции Герцлия, Нетания, Западная Хадера и Биньямина. В ночь со вторника на среду поезда будут ходить только до Тель-Авива. Обусловлено это необходимостью проведения плановых работ по ремонту и обслуживанию тоннелей на пути в Иерусалим.

В то же время на линии Иерусалим Ицхак Навон и Модиин отменяются дополнительные поезда каждый час в часы пик. Поезда будут ходить, как и раньше, раз в час. Как утверждают железнодорожники, «из-за отсутствия спроса».

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