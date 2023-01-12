В Нагарии в вагоне поезда «оставили» коляску с двухмесячным младенцем

В среду, 11 января, на вокзале в Нагарии женщина завезла коляску с двухмесячным ребенком в вагон, а сама осталась на перроне, не ожидая, что он тронется спустя всего пару минут. Женщина сразу же забила тревогу, и работники станции попытались оперативно решить ситуацию.

Об этом сообщает 12 канал.

На камере видеонаблюдения видно, как мать посадила малышку в поезд, а сама вышла из него по неизвестной причине. А спустя пару минут состав тронулся, увозя коляску с маленьким ребенком. Как только мать заметила, что поезд ушел, то сразу же стала звать на помощь и звонить в управление железных дорог.

Работники компании обнаружили ребенка в вагоне и высадили его на ближайшей станции. Он находился под присмотром начальника станции до тех пор, пока мать не добралась до вокзала, чтобы его забрать.

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Напомним, что в Иерусалиме в приемный покой медицинского учреждения «Хадасса Эйн-Карем» был доставлен 11-месячный младенец. Родители оставили его в автомобиле под палящим солнцем.