Израильские железные дороги возобновили работу и прокомментировали сбои системы

В государственной компании отрицают, что ошибка системы сигнализации поездов была вызвана кибератакой.

В воскресенье рано утром поезда Израиля возобновили движение после того, как на несколько часов была полностью остановлена система железнодорожного сообщения.

Простои пояснили общенациональным сбоем в системе сигнализации поездов.

Ошибка в системе железнодорожной сигнализации препятствовала безопасному движению поездов по всей стране. Силами работников компании сбои в системе были устранены вскоре после 12 часов ночи.

Израильские железные дороги сначала предупредили о прекращении движения поездов до 9 часов вечера в субботу, но затем сообщили, что движение будет приостановлено на всю ночь до устранения всех неполадок.

В заявлении государственной компании сообщается, что во время перебоев в обслуживании пассажиров от большинства железнодорожных станций бесплатно обеспечивались общественные автобусы. Другим пассажирам было рекомендовано искать альтернативные варианты общественного транспорта.

Несмотря на предварительную информацию в СМИ о кибератаке, вызвавшей перебои в системе работы поездов, Израильские железные дороги настаивают на том, что нет никаких признаков того, что ошибка была вызвана взломом. Инженер пояснили, что сбои затронули закрытую систему, не подключенную к внешней сети, что означает, что хакеры не смогли бы получить удаленный доступ.

Ранее Курсор писал, что поезда не будут ходить по всей стране: чем вызвана экстренная ситуация.