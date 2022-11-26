Поезда не будут ходить по всей стране: чем вызвана экстренная ситуация

Неизвестная неисправность компьютерных систем железнодорожной компании привела к остановке поездов по всему Израилю.

Поезда не будут ходить до 21:00 по всей стране из-за необычной неисправности. Возможно и после 21:00 ходить не будут до дальнейшего уведомления управления железных дорог Израиля.

Об этом сообщает Телеграм-канал Голос Израиля.

По предварительной информации полностью вышла из строя компьютерная система управления израильских железных дорог.

На данный момент непонятно, идет речь о внешнем взломе или о внутренней неисправности.

Ранее Курсор писал, что с декабря запланировано изменение расписания поездов в вечернее время. В связи с проведением работ по электрификации железнодорожных путей в вечернее время не будут курсировать поезда между Хайфой и Тель-Авивом.

Также наш сайт сообщал, что число погибших в результате теракта в Иерусалиме увеличилось: скончалась еще одна жертва. В больнице Шаарей Цедек скончался еще один человек, пострадавший при взрывах в Иерусалиме 23 ноября.

Кроме того, мы информировали, что иранское информагентство обвинило Израиль в кибератаках. Вскоре после сообщения о взломе израильских систем видеонаблюдения иранская газета Fars News, контролируемая КСИР, также заявила об утечке данных.

Также напомним, что у израильского побережья критично сократилась популяция дельфинов: сколько особей осталось. Эксперты, проводившие исследования, предупредили, что тенденция сокращения численности дельфинов приведет к полному исчезновению вида к концу этого десятилетия.