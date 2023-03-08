Израильский актер Хаим Тополь находится при смерти: осталось жить считанные часы

Известный израильский актер, лауреат Премии Израиля и «Золотого глобуса» — Хаим Тополь, находится на последнем этапе своей жизни.

Об этом пишет Walla.

«Лично я не верил, что он переживет ночь, но он сильный человек. Он здесь, с нами, дома, в окружении всей семьи, все внуки собрались тут. Он не погружен в медикаментозную кому и не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но он уже несколько дней без сознания. О нем заботятся, его окружают, любят, обнимают», — рассказал его сын Омер Тополь.

Успешный актер Хаим Тополь, которому уже 87 лет, известен в Израиле и во всем мире благодаря своим выдающимся ролям, включая Салаха Шабати и молочника Тевье в фильме и спектакле «Скрипач на крыше». Он был удостоен премии Израиля за свой вклад в общество и страну, был номинирован на премию «Оскар» и «Тони», а также получил две премии «Золотой глобус». Кроме того, он также был писателем, художником, певцом и продюсером.

В начале июня 2022 года стало известно, что Тополь страдает болезнью Альцгеймера, из-за чего он не смог посетить церемонию, на которой ему должны были вручить награду спикера кнессета за создание лагеря для детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

Напомним, на 90-м году жизни умер народный артист россии Михаил Каплан. В возрасте 89-лет перестало биться сердце народного артиста *россии, известного актера Михаила Каплана. Последние десять лет он жил в Израиле, где проходил курс лечения. Семья успела прилететь к нему в Израиль в больницу, чтобы сказать много добрых слов, просто побыть рядом и попрощаться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!