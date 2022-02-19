Израильский дзюдоист лидирует на турнире Большого шлема в Тель-Авиве

Питер Плачик, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в групповом зачете, выступает в весовой категории до 100 кг.

Сегодня утром (в субботу) начался третий и последний день турнира Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве. В нем примут участие 11 израильских спортсменов, в том числе Питер Плачик, Инбар Ланир и Раз Хершко.

Плачик, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в командном зачете и чемпион Европы двухлетней давности, выступавший в весовой категории до 100 кг, занимает первое место в соревновании, что автоматически переводит его во второй круг.

21-летняя Инбар Ланир, выступающая в весовой категории до 78 кг, завоевавшая командную бронзу в Токио, встречается в своем первом бою с итальянкой Алисой Бланди, чемпионкой мира среди юниоров 2018 года. .

В день открытия в четверг Израиль завоевал две медали — Барух Шмаилов (66 кг) получил золотую медаль, а Тимна Нельсон Леви завоевала бронзу в весе до 57 кг, а Шира Ришони (48 кг). ) и Геффен Примо (52 кг) заняли пятое место.

Вчера (пятница) Израиль увеличил количество медалей: Тохар Ботбол финишировал бронзовым в весовой категории до 73 кг, а бывший чемпион мира Саги Муки (81 кг) занял пятое место.

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