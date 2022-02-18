Нигерийскую бегунью Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет из-за допинга

Окагбаре сдала положительный допинг-тест на гормон роста накануне Олимпиады-2020 в Токио. Чуть позже выяснилось, что в анализах бегуньи, взятых 20 июня и 29 июля 2021 года, содержится эритропоэтин.

Лучшую нигерийскую бегунью Блессинг Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет организацией Athletics Integrity Unit (AIU).

Нигерийцев потрясло объявление об отстранении Окагбаре накануне полуфинального забега на 100 метров среди женщин на Олимпийских играх 2020 года в Токио. И после почти семи месяцев отсутствия вердикта со стороны AIU на Окагбаре был наложен полный запрет.

Окагбаре остается самой успешной спортсменкой Нигерии в последнее время, а также одной из лучших в Африке.

Согласно заявлению, полученному PREMIUM TIMES, Окагбаре дисквалифицирована на пять лет за наличие и использование нескольких запрещенных веществ и еще на пять лет за ее отказ сотрудничать с AIU в расследовании ее дела.

Спортсменка имеет право обжаловать решение Дисциплинарного трибунала в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 30 дней.

В то время как четырехлетнее отстранение является максимальным наказанием, назначаемым лицам, впервые нарушившим допинг в прошлом, AIU в своем заявлении заявил, что «отягчающие обстоятельства» Окагбаре требуют более сурового наказания.

Как ранее писал Курсор, Норвегия завоевала 15-ю золотую медаль на Олимпиаде-2022, и это больше, чем любая другая страна за всю историю Игр. Причем Норвегия установила этот рекорд, несмотря на отсутствие нескольких ведущих норвежских спортсменов.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.

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