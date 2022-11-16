Израильский нефтяной танкер подвергся нападению в Оманском заливе

Нефтяной танкер Pacific Zircon, принадлежащий компании израильского миллиардера Идана Офера, был поражен беспилотником в Оманском заливе на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном.

Об этом сообщает репортер Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны.

Упомянутый нефтяной танкер Pacific Zircon — это нефтяной танкер под либерийским флагом, эксплуатируемый сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая, по данным AP, в конечном итоге принадлежит Оферу.

В заявлении компании Eastern Pacific Shipping говорится, что у нефтяного танкера Pacific Zircon в результате взрыва была повреждена корма, но экипаж, по-видимому, не пострадал, и в воде не зафиксировано загрязнения нефтью. В заявлении говорится, что Pacific Zircon был атакован примерно в 240 км от побережья Омана.

«Мы на связи с судном, сообщений о травмах или загрязнении нет. Все члены экипажа в безопасности и находятся на учете. Корпус судна имеет незначительные повреждения, но утечки нет», — заявили в компании.

«Пятому флоту ВМС США стало известно об инциденте в Оманском заливе с участием коммерческого судна», — сообщил командующий Тимоти Хокинс.

Центр морской безопасности Омана заявил Reuters, сказал, что в настоящее время у него нет информации.

Согласно сайту отслеживания морских перевозок MarineTraffic, танкер Pacific Zircon в последний раз видели у берегов Ливы (Оман) в понедельник утром. Он направлялся из Сохара (Оман) в порт Буэнос-Айрес (Аргентина).

Ранее Курсор писал, что иранские силовики задержали иностранное судно в Персидском заливе. Семь членов экипажа неназванного судна, которые являются иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж в контрабанде топлива.

Как сообщал Курсор, в конце мая вертолет военно-морских сил Ирана высадил вооруженный десант на танкер под названием Delta Poseidon, который шел под греческим флагом в Персидском заливе. В результате в заложниках оказался весь экипаж судна, включая граждан Греции.