Израильский оборонный производитель Elbit Systems будет вооружать Европу

Компания Elbit Systems, один из лидирующих производителей аэрокосмических и оборонных технологий в Израиле, объявила о заключении трех новых контрактов в Европе на общую сумму $372 миллионов.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Два контракта связаны с поставкой артиллерийских ракетных систем не названной стране-члену НАТО. Первый контракт предусматривает поставку 155-мм/52-калиберных автономных гаубиц ATMOS на батальон, которые могут стрелять всеми сертифицированными НАТО 155-мм снарядами и имеют дальность более 24 миль со стандартными снарядами. Второй контракт предусматривает поставку двух батарей артиллерийских ракетных систем PULS, включая комплект реактивных снарядов.

ATMOS является проверенной в бою колесной гаубицей, которая быстро развертывается и предлагает эффективную огневую поддержку для широкого круга задач. По словам Бецалеля Махлиса, президента и главного исполнительного директора Elbit, на рынке наблюдается рост спроса на передовые артиллерийские решения от вооруженных сил по всему миру, в том числе от европейских стран и членов НАТО.

Третий контракт предусматривает поставку беспилотных башен, боевых модулей и минометных систем румынским вооруженным силам. Ранее в этом году компания Elbit заключила контракт с НАТО на поставку противоракетных систем для своего парка транспортных самолетов-заправщиков.

Также «Курсор» сообщал о том, что Британия создала секретную группу по закупкам вооружения для Украины. По данным СМИ, в июне прошлого года было заключено соглашение между Великобританией и Пакистаном о покупке 40 000 артиллерийских и реактивных снарядов, произведенных на пакистанских заводах. Согласно документам, за покупку пакистанского оружия Великобритания заплатит румынскому брокеру. Официально оружие будет передано из Пакистана в Великобританию без упоминания Украины.