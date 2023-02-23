NYT: Британия создала секретную группу по закупкам вооружения для Украины

В различных странах мира Великобритания сформировала секретную рабочую группу, занимающуюся закупкой вооружений для Украины. В июне прошлого года было заключено соглашение между Великобританией и Пакистаном о покупке 40 000 артиллерийских и реактивных снарядов, произведенных на пакистанских заводах.

Об этом говорится в публикации The New York Times.

Согласно документам, за покупку пакистанского оружия Великобритания заплатит румынскому брокеру. Официально оружие будет передано из Пакистана в Великобританию без упоминания Украины.

Как сообщает New York Times, другие западные страны также предпринимают усилия для обеспечения Украины оружием и боеприпасами в свете истощения их собственных запасов. Особое внимание уделяется поиску боеприпасов советского и российского производства, поскольку большая часть украинской армии все еще использует соответствующие виды вооружений.

Оружейные заводы, построенные еще при СССР в Болгарии, значительно увеличили производство вооружений. Экспорт вооружений из Болгарии в 2022 году превысил 3 млрд долларов, что в пять раз больше, чем в 2019 году. Предполагается, что большая часть оружия и боеприпасов была отправлена в Украину.