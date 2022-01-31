Израильский противовирусный препарат от Covid-19 показал многообещающие результаты

В борьбе с Covid-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Израильская медицинская компания завершает клиническое исследование второй фазы, показавшее положительную эффективность среди 31 госпитализированного пациента с Covid-19.

Об этом сообщает worldisraelnews.com.

В борьбе с Covid-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Теперь израильский стартап в области медицинской диагностики бросает свою фармацевтическую шляпу в противовирусное кольцо. Tollovir от Todos Medical только что завершил двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование фазы 2, которое закрылось досрочно после того, как первоначальные данные показали положительную эффективность среди 31 госпитализированного пациента с Covid-19.

Результаты показали клиническое улучшение на 2,7 дня быстрее, чем в группе плацебо. Препарат тестировали на альфа-, бета- и дельта-вариантах Covid, но не на Омикрон. В группе Толловира не было смертей, связанных с Covid, по сравнению с 22% смертей, связанных с Covid, в группе плацебо. Одному пациенту с Tollovir потребовалась искусственная вентиляция легких.

По крайней мере, один израильский медицинский центр, Шааре Цедек в Иерусалиме, в настоящее время разрешает использование Толловира на основе «сострадательного использования». Следующим шагом будет клиническое испытание фазы 2/3 для поддержки разрешений на использование в чрезвычайных ситуациях в США и Европе.

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