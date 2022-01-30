В Гонконге переняли политику нулевого распространения COVID-19 от материкового Китая

Гонконг вслед за Китаем придерживается политики нулевого распространения COVID-19, при этом экономические и социальные потери быстро набирают обороты, а меры становятся более жесткими, чем те, которые впервые были приняты в 2020 году.

Мировые эксперты заявляют, что эта политика не является устойчивой, поскольку число случаев заболевания вирусом COVID-19 продолжает увеличиваться из-за легко передающегося штамма Омикрон.

В свою очередь законодатель Джуниус Хо отметил, что эксперты, которые предлагали Гонконгу жить с вирусом, как это делают сейчас в некоторых западных странах, возможно, нарушают закон о национальной безопасности.

Местное правительство официально объявило, что обсуждения и «общие замечания» о стратегии Гонконга в отношении коронавируса не являются незаконными и не нарушают закон о национальной безопасности территории Китая.

Тем не менее, политика Гонконга по достижению «динамического нулевого заражения» была наиболее эффективным способом борьбы со вспышкой пандемии коронавируса для защиты здоровья населения, говорится в заявлении правительства.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю.

Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

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