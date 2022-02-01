Ученые назвали главные признаки «скрытого Омикрона»

В список основных отличительных черт «стелс-омикрона» попали высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Но есть и более специфичные симптомы.

Эксперты из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании назвали главные симптомы штамма Омикрон. Но необычного, а подтипа BA.2, который также называют «стелс-Омикроном» или «скрытым Омикроном».

Об этом пишет издание Express.

В список более явных признаков попали такие симптомы как высокая температура, непрерывный кашель, потеря чувства обоняния или вкуса. Такие признаки встречаются у большинства людей с коронавирусом.

Однако есть и более специфические симптомы, которые еще предстоит выявить. По словам экспертов, скорее всего, они будут такими же, как и у предшественника BA.1.

Ранее Курсор сообщал, что ученые назвали необычные симптомы штамма Омикрон, которые остаются даже после выздоровления. Ученые заявили, что штамм Омикрон может вызывать не только симптомы, которые напоминают простуду. Этот недуг также может стать причиной возникновения боли в области спины, а также головокружения.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в ЮАР у ВИЧ-инфицированной девушки нашли 21 мутацию коронавируса. Она оставалась зараженной на протяжении девяти месяцев. За это время вирус в ее организме мутировал 21 раз.

Еще напомним, что врач рассказал об опасности Омикрона для детей. Штамм коронавируса Омикрон может представлять большую угрозу для детей, предупредил Анимеш Арья, ученый из Медицинского института Нью-Дели.

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