Рамат-Ган поддержал Украину, Ришон ле-Цион сел в лужу

В Рамат-Гане растянули баннер в поддержку украинского народа, обороняющегося от вторжения войск Российской Федерации. В то же время в Ришон ле-Ционе мэрия не нашла в себе достаточно человечности и совести, чтобы по-настоящему поддержать страну, стойкостью и смелостью которой сегодня восхищается весь мир.

На одной из центральных улиц Рамат-Гана, города в центральной агломерации Израиля, соседствующего с Тель-Авивом, растянули баннер в поддержку Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

К концу третьих суток агрессии России против Украины, Рамат-Ган, судя по всему, стал лишь вторым городом Израиля, открыто поддерживающим Украину в это нелегкое время. Ранее мэрия Тель-Авива подсветила свои стены в цвета украинского флага.

В то же время сегодня, 27 февраля, в скандал попала мэрия четвертого по размерам города Израиля — Ришон ле-Циона. Накануне один из заместителей мэра города Раза Кинстлиха обратился к нему с просьбой подсветить здание муниципалитета города в сине-желтые цвета. Однако вместо этого, под давлением ришонских выходцев из России, мэрия решила «никого не обижать» и вместо поддержки страны, сражающейся за свою свободу, заняла трусливую и лицемерную позицию в лучших (и насквозь лживых) советских традициях: «миру — мир».

Оценить всю степень цинизма тех, кто «продавил» это решение (очевидно, что Раз Кинстлих мало разбирается во взаимоотношениях Украины и России — это распространенная проблема среди многих израильтян-сабров) вы можете на видео ниже. Заодно и услышите, как относятся к подобному «геополитическому шпагату» некоторые жители Ришон ле-Циона (осторожно, ненормативная лексика!).

Напомним, Ришон ле-Цион является городом-побратимом Харькова — двухмиллионного украинского мегаполиса, который вот уже третьи сутки обстреливается оккупантами из РФ крылатыми ракетами и дальнобойной артиллерией, в результате чего в городе уже погибли десятки людей, в том числе дети, разрушены сотни зданий. Большинство жителей Харькова вот уже более 70 часов практически постоянно находятся в бомбоубежищах. У них заканчивается еда и вода, в городе частично нет электричества и интернета, начались перебои с водоснабжением.

Напомним, ранее Курсор писал, что в десятках стран мира в эти дни проходят демонстрации против агрессии России. 24 февраля РФ атаковала Украину с четырех сторон, подвергнув десятки украинских городов ракетным ударам.

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