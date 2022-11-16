Израильский режиссер получил престижную награду

Деятель с самого детства увлекался кинематографом и уже в юности стал работать в кинотеатре в Израиле.

Израильский режиссер Моше Эдри получил награду Lifetime Achievement Award, которую ему вручили в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Calcalist.

Среди получателей награды в прошлом были покойный Бруно Ландсберг, покойный Михаэль Штраус, покойный Гази Каплан, Дэн Пропер, Леон Коффлер, Эрик Райхман, Амос Шапира и Уриэль Райхман.

Моше Эдри родился в 1951 году в Марокко и в 1961 году иммигрировал в Израиль со своей семьей, которая поселилась в Димоне. С детства Моше был очарован кино и вместе со своим покойным братом Леоном пробирался в местные кинотеатры, чтобы посмотреть фильмы.

В юности он начал работать на младших ролях в местном кинотеатре в Димоне, и постепенно вместе с Леоном они продвинулись в этой области и заняли свое место в израильской индустрии, приобрели кинотеатры по всей стране и основали «Объединенный король», который сегодня занимается прокатом многих фильмов.

В конце 1990-х годов Моше Эдри стал продюсером израильских фильмов, а также распространял лучшие израильские кинофильмы. Его двери всегда открыты для создателей, актеров, режиссеров и продюсеров.

Еще одно дело жизни, в которое Адри вкладывает деньги, является сохранением и реставрацией классических израильских фильмов всех времен, а также приведение их к цифровому качеству просмотра ради их сохранения для будущих поколений.

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