Украденную нацистами картину продали на аукционе за 7,4 млн долл

В США на аукционе за 7,4 миллиона долларов продали картину Марка Шагала «Отец», которую во времена Второй мировой войны украли нацисты.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Продажа состоялась во вторник, 15 ноября, в аукционном доме Phillips, где всего в тот день продали 46 работ почти за 139 миллионов долларов. Самой дорогой стала картина Сая Твомбли «Без названия» (2005), когда-то принадлежавшая французскому бизнесмену Франсуа Пино – ее продали за 41,6 миллиона долларов.

Картина Шагала 1911 года «Отец», написанная маслом на холсте, купил в 1928 году польско-еврейский скрипичный мастер Давид Цендер, который потерял свое имущество, когда был вынужден переехать в Лодзинское гетто. Депортированный в Освенцим, где были убиты его жена и дочь, он выжил и переехал во Францию ​​в 1958 году, где умер в 1966 году, так и не завладев картиной.

Тем временем работа снова появилась на выставках, и оказалось, что ее купил сам Марк Шагал, вероятно, в период между 1947 и 1953 годами, не зная ее происхождения. После того как художник, родившийся в *российской империи, умер во Франции в 1985 году, «Отец» в 1988 году попал в национальные коллекции, а затем был закреплен за Центром Помпиду и передан на хранение в Музей еврейского искусства и истории в Париже.

Французский парламент в начале года единогласно принял закон о возвращении 15 работ еврейских семей, разграбленных нацистами. Тогдашний министр культуры Розелин Бачело назвала это историческим «первым шагом», отметив, что другие украденные произведения искусства и книги все еще хранятся в государственных коллекциях.

Также «Курсор» сообщал, что картину, украденную нацистами, вернули 101-летней голландке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!