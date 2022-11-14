Израильский стартап попал в список лучших изобретений TIME 2022 года

За десять месяцев стартап в общей сложности привлек 300 миллионов долларов.

В рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии Time вошел израильский стартап HiBob. Разработка попала в категорию человеческих ресурсов.

Об этом сообщает Time.

Платформа Haibob создана для малых и средних предприятий, она включает различные функции, связанные с управлением персоналом. С ее помощью предприниматели могут управлять своей рабочей силой, в частности планировать определенные задачи для офисных и удаленных сотрудников, проводить опросы, утверждать отпуска, смотреть табель учета рабочего времени и прочее.

Стартап оказался весьма необходимым в период коронавирусной инфекции, когда многие сотрудники перешли на удаленную работу и нужно было продолжать организовывать работу, мониторить эффективность сотрудников и поддерживать корпоративную культуру.

«Мы стали правильной платформой в нужное время», — сказал генеральный директор и соучредитель HiBob Рони Захави журналу Time.

Отмечается, что в общей сложности за десять месяцев 2022 года израильский стартап привлек 300 миллионов долларов.

«Курсор» писал ранее, что израильский стартап Beewise создал первый в мире автономный улей, который может вместить до 40 пчелиных семей (в общей сложности два миллиона пчел) и заботиться о них с помощью роботизированной солнечной энергии.