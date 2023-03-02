Израильский стартап создаст антитела с помощью компьютера

Израильский стартап DenovAI, базирующийся в Реховоте, близится к созданию антител с помощью компьютера путем сочетания искусственного интеллекта и биофизики.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

DenovAI, который поддерживают такие фармацевтические гиганты, как Pfizer и Astrazeneca, и его разработка будут использоваться, чтобы лечить заболевания, которые не могут побороть естественные антитела. По словам гендиректора Aion Labs, поддерживающей запуск стартапа, в случае правильной разработки технологии станет возможным создание новых терапевтических антител «с нуля для атаки на новые мишени, для которых в настоящее время нет антител».

Известно, что уже сейчас некоторые терапевтические антитела используются для спасения жизней, их недостаток заключается в процессе их селекции в организме, который является слишком длительным, дорогостоящим и часто неэффективным.

«В настоящее время разработка нового лекарства стоит более миллиарда долларов и занимает более 10 лет. С помощью машинного обучения и искусственного интеллекта мы сократим это время до месяцев или даже дней. Таким образом, процесс будет менее дорогим и даст больше шансов на успех», — рассказал гендиректор Мати Гилл

DenovAI разрабатывает проект около двух лет с бюджетом в 2 миллиарда долларов и поддерживается Управлением инноваций Израиля.

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