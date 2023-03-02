Школа в Тель-Авиве интегрирует ИИ в свою программу

В муниципалитете считают, что обучать студентов учиться с его помощью необходимо уже сейчас.

В Тель-Авиве школа интегрирует искусственный интеллект (дальше – ИИ) в свою учебную программу.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня«.

ChatGTP, являющийся чат-бот с ИИ от OpenAI, уже начали пользоваться учащиеся в школе в Тель-Авиве. Часто мировая система образования пытается противостоять революции ИИ, но в муниципалитете Тель-Авива считают, что обучать студентов учиться с его помощью уже необходимо.

«Зачем его использовать? Потому что он существует. В этом году я взяла на себя управление школой, и одним из первых решений, которые я приняла, было то, что мы должны использовать программное обеспечение для искусственного интеллекта, такое как DALL-E, генератор рисунков, и чат GPT, в качестве учебного инструмента», – пояснила Маарив Шарон Михаэли Рамон, директор школы в Тель-Авиве.

Она добавила, что сейчас в этом инструменте есть недостатки, но «хитрость заключается в том, чтобы работать с ним совместно и доказывать учащимся», что благодаря ИИ можно учиться, а не просто копировать его. Например, его можно комбинировать с другими инструментами познания и размышления.

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