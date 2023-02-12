Израильский технологический институт атаковали хакеры-вымогатели

Хакеры атаковали Израильский технологический институт Технион в Хайфе, требуя более миллиона долларов в биткойнах.
Об этом сообщает Jewish Press.
«Технион был взломан. Хакеры наказали нас за режим «апартеида». Все системы недоступны, и мы потеряли наши данные. Поэтому мы вынуждены временно приостановить наши кадровые процедуры. Приносим самые искренние извинения всем коллегам, партнерам и тем, кто нам доверяет», — написали в вузе.
Отмечается, что хакерская группа Darkb!t потребовала 80 биткойнов за освобождение компьютерных серверов Техниона, что эквивалентно 1 747 971 доллару США. При этом хакеры пригрозили увеличить сумму на 30 процентов, если выкуп не будет выплачен в течение 48 часов.
Национальный киберуправление Израиля (INCD) заявило, что пытается помочь университету.
«Сфера высшего образования была главной целью кибератак: INCD выявил 53 случая таких атак в 2022 году, большинство из которых было предотвращено», — говорится в заявлении Управления.
Кибератака на Технион, по-видимому, была иранским ответом на атаки на иранские исследовательские центры, приписываемые Израилю.
Как сообщал Курсор, эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.
Специалисты организации считают, что это ведущее учреждение занимает 16-е место в мире в соответствующей сфере и 10-е место в мире в направлении систем обучения.
Профессор Ши Маннор, руководитель исследовательского центра Техниона. Центр искусственного интеллекта (Tech.AI) факультета электротехники и вычислительной техники Эндрю и Эрны Витерби объяснил, что учебное заведение укреплять свои позиции в качестве ведущего исследовательского института в Израиле. В Европе израильские специалисты лидируют в основных областях искусственного интеллекта благодаря уникальной рабочей среде, которая существует в этой сфере в Технионе.
Также Курсор писал о том, что в Технионе придумали новые способ добычи электричества.