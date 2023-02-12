Израильский технологический институт атаковали хакеры-вымогатели

Преступники потребовали 80 биткойнов и пригрозили увеличить сумму на 30 процентов, если выкуп не будет выплачен в течение 48 часов.

Хакеры атаковали Израильский технологический институт Технион в Хайфе, требуя более миллиона долларов в биткойнах.

Об этом сообщает Jewish Press.

«Технион был взломан. Хакеры наказали нас за режим «апартеида». Все системы недоступны, и мы потеряли наши данные. Поэтому мы вынуждены временно приостановить наши кадровые процедуры. Приносим самые искренние извинения всем коллегам, партнерам и тем, кто нам доверяет», — написали в вузе.

Отмечается, что хакерская группа Darkb!t потребовала 80 биткойнов за освобождение компьютерных серверов Техниона, что эквивалентно 1 747 971 доллару США. При этом хакеры пригрозили увеличить сумму на 30 процентов, если выкуп не будет выплачен в течение 48 часов.

Национальный киберуправление Израиля (INCD) заявило, что пытается помочь университету.

«Сфера высшего образования была главной целью кибератак: INCD выявил 53 случая таких атак в 2022 году, большинство из которых было предотвращено», — говорится в заявлении Управления.

Кибератака на Технион, по-видимому, была иранским ответом на атаки на иранские исследовательские центры, приписываемые Израилю.

Как сообщал Курсор, эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.