Израильский ученый разработал план оснащения Луны солнечными панелями

Почетный профессор Джеффри Гордон с факультета солнечной энергии и физики окружающей среды Университета Бен-Гуриона разработал концептуальный план оснащения Луны солнечными панелями.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

NASA, запустив в ноябре беспилотную миссию «Артемида» на Луну, осуществило небольшой шаг к реализации мечты о доставке людей на Марс и дальше. Для этого человечество должно совершить гигантский скачок в поиске способов заселения и использования ресурсов единственного спутника Земли.

Спустя два года в рамках проекта Artemis, к которому присоединились многие страны, в том числе Израиль, астронавты будут летать вокруг Луны, и, если все пойдет по плану, в 2025 году произойдет первая посадка на Луну с экипажем после Аполлона-17 в 1972 году. К середине следующего десятилетия NASA планирует заселить свой первый постоянный базовый лагерь для постоянно меняющихся исследовательских групп.

Чтобы это стало возможным, ключевой задачей является добыча и разделение металлов и кислорода, связанных вместе в каменистых отложениях, называемых реголитом, которые покрывают лунную поверхность, и выработка энергии для обеспечения этого процесса.

NASA и Министерство энергетики США работают над продвижением космических ядерных технологий. Там отмечают, что системы деления являются надежными и способны обеспечивать непрерывную подачу энергии независимо от местоположения, доступного солнечного света и других природных условий окружающей среды. Демонстрация таких систем на Луне может проложить путь к длительным миссиям на Луну и Марс.

В качестве альтернативы израильский ученый Джеффри Гордон, родившийся в США, разработал концептуальный план оснащения Луны солнечными панелями. Согласно его подсчетам, для получения такого же количества электроэнергии потребуется в шесть раз меньшая масса, чем при лучшем ядерном варианте.

По его словам, эта разработка обеспечит бесперебойное электроснабжение предприятий по производству кислорода в течение 100% времени, при этом достаточное количество панелей всегда будет находиться на солнце. Исследования Гордона начались, когда пару лет назад к нему обратились из израильского стартапа The Helios Project, который разрабатывает лунный реактор по производству кислорода с технологией.

Совместный подход к финансированию со стороны Израильского управления инноваций не принес результатов, и партнерство прекратили, но перед этим Гордон создал свой концептуальный план пояса солнечных батарей на Луне.

В рамках эксперимента профессор рассмотрел три варианта, один из которых был ядерным, хотя как эксперт по солнечной энергии он хотел создать именно солнечную альтернативу. Эталон производил энергию круглосуточно.

Два варианта солнечной энергии — ее генерация, когда светит солнце, и хранение ее в батареях в периоды темноты или постройка в два раза большего количества солнечных электростанций, чем необходимо, и эксплуатация каждой лишь половину времени. Однако это оказалось слишком дорого.

План предусматривал установку кольца солнечных панелей рядом с одним из лунных полюсов. Для иллюстрации он взял пример северного полюса. Они будут расположены не выше (или ниже, в случае южного полюса) 88-й широты, чтобы сбалансировать преимущество относительно короткой окружности Луны. Заводы по производству кислорода предполагалось разместить примерно на 10 километров ближе к полюсу.

Благодаря этому можно поддерживать достаточное расстояние для предотвращения попадания лунной пыли, образующейся во время добычи полезных ископаемых, на фотоэлектрические панели, но при этом линии передачи останутся относительно короткими. Сами линии электропередач не нуждаются в изоляции, потому что лунная земля обеспечивает естественную электрическую изоляцию.

По словам исследователя, эксперименты по проверке прочности фотоэлектрических панелей перед лицом космического излучения выглядят многообещающе. Но самая большая проблема состоит в том, как в достаточной степени защитить людей, работающих на кислородных заводах и выполняющих другие задачи. Гордон пока что не может ответить на этот вопрос, как и касаемо потенциальных рисков строительства ядерных реакторов на Луне.

«Курсор» сообщал, что израильские ученые обнаружили 100 тысяч новых типов вирусов.