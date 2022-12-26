Израильские ученые обнаружили 100 тысяч новых типов вирусов

Команда Тель-Авивского университета идентифицировала около 100 000 новых типов вирусов, что в 9 раз превышает количество РНК-содержащих вирусов, известных науке.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Эти вирусы обнаружили в глобальных данных об окружающей среде из образцов почвы, океанов, озер и множества других экосистем. По мнению экспертов, их открытие может помочь в разработке противомикробных препаратов и в защите от вредных для сельского хозяйства грибков и паразитов.

Исследование провел докторант Ури Нери под руководством профессора Ури Гофны из Школы биомедицины и исследований рака им. Шмуниса на факультете наук о жизни Уайз Тель-Авивского университета. Также в нем приняли участие базирующиеся в США исследовательские организации NIH и JGI, а также Институт Пастера во Франции.

Вирусы являются генетическими паразитами, а это означает, что они должны заразить живую клетку для воспроизведения своей генетической информации, производства новых вирусов и завершения своего инфекционного цикла.

Некоторые вирусы – болезнетворные агенты, которые могут причинить вред человеку (например, коронавирус), но подавляющее большинство вирусов не наносят нам вреда и заражают бактериальные клетки. Некоторые из них даже живут внутри нашего тела, даже если человек об этом не подозревает.

По словам Ури Нери, в исследовании были использованы новые вычислительные технологии для сбора генетической информации, собранной в тысячах различных точек по всему миру (океаны, почва, сточные воды, гейзеры и т. д.). Исследователи разработали сложный вычислительный инструмент, который различает генетический материал РНК-вирусов и генетический материал хозяев, и использовали его для анализа больших данных.

Открытие позволило им реконструировать, как вирусы проходили различные процессы акклиматизации на протяжении всего своего эволюционного развития, чтобы приспособиться к разным хозяевам. Анализируя свои выводы, ученые обнаружили вирусы, предположительно заражающие различные патогенные микроорганизмы, что открыло возможность использования вирусов для борьбы с ними.

«Разработанная нами система позволяет проводить глубокий эволюционный анализ и понимать, как развивались различные РНК-вирусы на протяжении истории эволюции. Один из ключевых вопросов микробиологии — как и почему вирусы передают гены между собой. Мы выявили ряд случаев, когда такой обмен генами позволял вирусам заражать новые организмы. Кроме того, по сравнению с ДНК-вирусами, разнообразие и роль РНК-вирусов в микробных экосистемах изучены недостаточно», – рассказал профессор Гофна.

Ученые добавили, что, согласно результатам исследования, РНК-вирусы – это не что-то необычные в эволюционном ландшафте. Утверждается, что они не так уж отличаются от ДНК-вирусов. На основании этого будут проводить будущие исследования, которые помогут понять, как вирусы можно использовать в медицине и сельском хозяйстве.

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