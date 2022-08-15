Израильский удар по Сирии: три солдата погибли, есть раненые — СМИ

В результате обстрела объекта ПВО и радиолокационной установки в районе Тартуса возле Дамаска, погибли трое сирийских военнослужащих.

Согласно сообщениям сирийских СМИ, ракетный удар был нанесен сначала по району Тартуса, затем по пригородам Дамаска. Система ПВО перехватила несколько ракет, но остальные достигли цели.

Сообщается о трех погибших солдатах, еще трое получили ранения.

Удары были нанесены по объектам, на которых размещен контингент проиранских ополченцев. Также местные источники сообщают, что была атакована база, где размещены системы ПВО и радиолокационная установка.

По информации лондонской мониторинговой группы SOHR, израильский авиаудар поразил батарею ПВО и радар в деревне Абу-Асфа, в 5 км к югу от сирийского порта Тартус, примерно в 8 км от базы вмф россии*.

Саудовские СМИ сообщили, что Израиль атаковал партию высокоточных ракет, направлявшуюся в Хизбаллу, и поразил иранского офицера и сирийского офицера, которые наблюдали за переброской.

При этом в районах Аль-Катифа и Аль-Каламун, неподалеку от Дамаска, судя по всему, упали ракеты сирийских ПВО, а не израильские ракеты.

Известно, что в порту в Тартусе располагается 720-й пункт материально-технического обеспечения вмф россии, который является местом постоянного присутствия российских военно-морских судов.

Сирийские СМИ атаки традиционно приписывают ВВС Израиля. Пресс-служба ЦАХАЛа, в свою очередь, не комментирует такие сообщения об атаке, которая была относительно необычной по своим масштабам, учитывая тот факт, что в Тартусе находится база россии.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильские самолеты нанесли удар в сирийском городе Тартус — СМИ.

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