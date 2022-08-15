Израильский удар по Сирии: три солдата погибли, есть раненые — СМИ

Согласно сообщениям сирийских СМИ, ракетный удар был нанесен сначала по району Тартуса, затем по пригородам Дамаска. Система ПВО перехватила несколько ракет, но остальные достигли цели.
Сообщается о трех погибших солдатах, еще трое получили ранения.
Удары были нанесены по объектам, на которых размещен контингент проиранских ополченцев. Также местные источники сообщают, что была атакована база, где размещены системы ПВО и радиолокационная установка.
По информации лондонской мониторинговой группы SOHR, израильский авиаудар поразил батарею ПВО и радар в деревне Абу-Асфа, в 5 км к югу от сирийского порта Тартус, примерно в 8 км от базы вмф россии*.
Саудовские СМИ сообщили, что Израиль атаковал партию высокоточных ракет, направлявшуюся в Хизбаллу, и поразил иранского офицера и сирийского офицера, которые наблюдали за переброской.
При этом в районах Аль-Катифа и Аль-Каламун, неподалеку от Дамаска, судя по всему, упали ракеты сирийских ПВО, а не израильские ракеты.
Известно, что в порту в Тартусе располагается 720-й пункт материально-технического обеспечения вмф россии, который является местом постоянного присутствия российских военно-морских судов.
Сирийские СМИ атаки традиционно приписывают ВВС Израиля. Пресс-служба ЦАХАЛа, в свою очередь, не комментирует такие сообщения об атаке, которая была относительно необычной по своим масштабам, учитывая тот факт, что в Тартусе находится база россии.
Ранее «Курсор» сообщал, что израильские самолеты нанесли удар в сирийском городе Тартус — СМИ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!