СМИ: Израильские самолеты нанесли удар в сирийском городе Тартус

СМИ сообщают, что израильские самолеты сначала пролетели над ливанским побережьем, прежде чем запустить свои ракеты.

СМИ сообщают, что израильские самолеты нацелены на объект сирийцев в прибрежном сирийском городе Тартус.

По словам сирийского корреспондента лондонской газеты Rai al-Youm, израильские самолеты сначала пролетели над ливанским побережьем, прежде чем запустить свои ракеты.

На распространенных в Интернете кадрах видны яркие объекты в небе, которые кажутся сирийскими ракетами ПВО, поражающими израильские самолеты или их ракеты.

Сирия никак не прокомментировала этот инцидент.

عاجل| مصادر لبنانية: «طائرات الاحتلال تطلق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه طرطوس غرب سوريا». pic.twitter.com/cHdjLZw5sk — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) August 14, 2022

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