Израильско-британский анимационный фильм номинирован на премию «Оскар»

«Черная горка» (Black Slide) — совместный израильско-британский анимационный фильм, который вошел в шорт-лист престижной кинопремии «Оскар».

Проект, написанный и снятый Ури Лотаном, режиссером анимации из Тель-Авива, рассказывает историю мальчика, который преодолевает свои страхи, чтобы спуститься с ужасающей водной горки, и выступает в качестве метафоры борьбы с серьезной болезнью его матери.

Лотан, выпускник Колледжа искусств и дизайна Ринглинга в США, работал в крупных анимационных студиях, включая Pixar, Disney и Sony. В детстве он пережил потерю матери в тот день, когда он пошел в аквапарк, и он направляет свой реальный жизненный опыт потери в осмысленный фильм, который получил множество наград, в том числе приз зрительских симпатий за лучший короткометражный фильм на British Animation Awards в 2021 году.

«Черная горка» — это смесь покадровой анимации и детских книжных иллюстраций, которая создает зрелую, но детскую и невинную эстетику.

«Поскольку фильм — это такая личная тема, — говорит Лотан, — я руководствовался тем чувством, которое у меня было в тот день, и тем, как я перенесу их на экран. Через фильмы я могу выразить определенную боль, которую не могу выразить никаким другим способом.», — подчеркнул режиссер.

«Курсор» писал ранее, что израильская кинолента «Письмо свинье» получила награду за лучший анимационный короткометражный фильм на фестивале Kuandu, который прошел в Тайване.