Отношения Израиля с Пакистаном близки к нормализации — СМИ

В Пакистане считают, что могут извлечь выгоду из израильских технологий, особенно в сельском хозяйстве, повторном использовании воды, IT-сфере и здравоохранении.

Импульс для нормализации израильско-пакистанских отношений нарастает.

Об этом говорится в материале Jewish News Syndicate.

Отмечается, что в прошлом месяце Израиль принял делегацию из Пакистана, что стало очередным шагом на пути к нормализации дипломатических отношений между еврейским государством и страной с мусульманским большинством. В своем заявлении неправительственная организация «Шарака» назвала «большой честью» возглавить усилия по наведению мостов диалога и взаимопонимания между Пакистаном и Израилем.

«Надеюсь, это взаимодействие однажды приведет к нормализации и теплым отношениям между странами. У Израиля нет враждебности по отношению к Пакистану, в чем наши гости убедились воочию», — сказал директор по коммуникациям и глобальным связям «Шарака» Дэн Феферман.

В свою очередь соучредитель организации, Амит Дери, отметил инновации Израиля как способ укрепить связь.

«Так много инноваций Израиля, особенно в области водных и сельскохозяйственных технологий, могут принести пользу пакистанскому народу, особенно когда он страдает от ужасных наводнений», — сказал он.

Члены делегации также подчеркнули важность израильских технологий в содействии нормализации двухсторонних отношений.

С этим согласен Сибти Ариф, пакистанский журналист, живущий в Дубае и входивший в состав делегации.

«Израиль очищает сточные воды, … создает множество возможностей для электронной коммерции и предпринимательства. Кажется, что для них нет предела», — сказал он.

По словам Арифа, многие пакистанцы считают, что нормализация отношений с Израилем принесет их стране «экономические и дипломатические выгоды».

«Я считаю, что установление деловых связей между пакистанскими эмигрантами и Израилем поможет установить доверие между Израилем и Пакистаном, что могло бы улучшить отношения между странами», — отметил журналист.

В то же время в организации «Шарака» отмечают, что получают все больше сообщений в социальных сетях о том, как принять участие в усилиях по нормализации двусторонних отношений.

Издание отмечает, что этот визит последовал за несколькими контактами между Израилем и Пакистаном, в том числе признанием Герцогом того, что группа пакистанских экспатриантов посетила Израиль в мае, что стало возможным благодаря «Соглашениям Авраама».

Как сообщал Курсор, в середине сентября в Пакистане умер имам, читая молитву об уничтожении Израиля.

Также Курсор информировал о том, что пакистанское телевидение уволило журналиста за визит в Израиль.