В Пакистане умер имам, читая молитву об уничтожении Израиля

В сети появилось видео с Пакистана, где имам читает молитву об уничтожении Израиля, во время чего ему резко становится плохо.

Сообщается, что в итоге имам умер. Чем вызвана смерть – неизвестно. Вот видео:

Ранее мы рассказывали, что во вторник, 13 сентября, к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с двумя вооруженными палестинцами был убит 30-летний офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили двух подозреваемых, которые приближались к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста.

Правоохранители решили их окружить и приблизиться к ним на несколько метров для задержания. Около 2:30 террористы открыли огонь по ЦАХАЛу, вследствие чего офицер получил смертельное ранение. Перед этим ему удалось выстрелить в сторону боевиков.

«К сожалению, прошлой ночью мы потеряли офицера ЦАХАЛа в ходе оперативной операции против палестинских террористов. Разделяю горе семьи и супруги офицера и посылаю им силы», – рассказал начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави.

Также «Курсор» сообщал о том, что в тот же день Иерусалиме полиция арестовала 32-летнюю женщину, которая подожгла свою квартиру, где был ее сын. Правоохранители полагают, что она сделала это преднамеренно, но задержанная это отрицает.

Неизвестно, какого возраста ее ребенок. Нахождение женщины под стражей уже продлили, а также суд может ей назначить прохождение психиатрической экспертизы.

Помимо этого, недавно солдата ЦАХАЛа приговорили к 26-месячному тюремному заключению за то, что тот случайно убил своего товарища. Инцидент произошел 23 февраля прошлого года.