Израильское шоссе 6 продлят на север: сколько на это потратят средств

Как и две другие части шоссе 6, новый отрезок тоже будет платным для проезда.

Министерство транспорта вместе с министерством финансов достигло соглашения, относительно продления израильского шоссе 6 на север.

Об этом сообщает издание ice.co.il.

Государственной инфраструктурной компании «Хоце Исраэль», которая будет устраивать тендер и искать подрядчика, уже перечислили 60 миллионов шекелей. Новый отрезок шоссе, как и две другие части, сделают платным для владельцев транспорта. Но стоимость проезда, как отметила министр транспорта Мерав Михаэли, составит всего несколько шекелей.

Сообщается, что этап планирования и выбора подрядчика займет около двух с половиной лет. «Хоце Исраэль» проведет тендер и компания, которая его выиграет, начнет реализовывать свой проект.

Мерав Михаэли отметила, что продление шоссе на север является хорошей новостью для жителей Галилеи, Акко, Кармиэля, регионального совета Мате-Ашер и Нагарии.

По ее словам, параллельно будет происходить развитие общественного городского транспорта в Нагарии и Акко, что поможет снизить число частных авто на улицах этих городов и уменьшить пробки.

«Курсор» писал ранее, что оператор Транс-израильского шоссе с 1 октября текущего года поднял плату за проезд по скоростной трассе. Связано это с обновлением тарифов, которое происходит каждые полгода в соответствии с индексом потребительских цен.