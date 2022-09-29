В Израиле поднимут плату за проезд по трассе 6: с чем это связано

Между тем многие водители жалуются на то, что скоростная платная трасса превращается в часы пик в одну большую пробку.

Оператор Транс-израильского шоссе сообщил водителям неприятную новость — с 1 октября текущего года плата за проезд по скоростной трассе поднимется.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Проезд подорожает на 3,1%-3,4% и связано это с обновлением тарифов, которое происходит каждые полгода в соответствии с индексом потребительских цен.

Водителей предупредили, что проезд по участкам центральной части вырастет до 3,83 шекелей, а на 18-м участке в северной части, который соединяет шоссе 65 и 70, цена будет составлять 5,62 шекеля.

Отмечается, что на Транс-израильском шоссе предусмотрен механизм, призванный снижать стоимость проезда в зависимости от скопления транспорта на дороге. Но размер снижения платы за проезд при возникновении пробок обновляется только раз в три года. В связи с этим, многие водители жалуются, что в часы пик трасса перегружена автомобилями и превращается в сплошную пробку.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на пятницу, 30 сентября, шоссе «Аялон» в южном направлении будет перекрыто. Водителей призывают обратить внимание на изменения при планировании своего маршрута.

Еще мы писали, что в министерство энергетики Израиля сообщает, что в следующем месяце стоимость бензина в стране не изменится по сравнению с сентябрем.