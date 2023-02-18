Израильскую делегацию выгнали с саммита Африканского союза: подробности скандала

Министерство иностранных дел Израиля расценило этот инцидент как «очень серьезный».

В субботу, 18 февраля, израильскую делегацию выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза, который проходит в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Об этом пишет издание News.walla.

В связи с инцидентом израильское внешнеполитическое ведомство обвинило Южную Африку и Алжир, стоявшие за этим шагом, в серьезных дипломатических нарушениях.

Отмечается, что в ходе церемонии охранники подошли к членам израильской делегации, которую возглавляла заместитель директора департамента стран Африки в израильском МИДе, и попросили ее покинуть мероприятие.

«Израиль серьезно относится к этому инциденту, когда заместитель по Африке, посол Шарон Бар-Ли, была изгнана из зала Африканского союза, несмотря на статус аккредитованного наблюдателя», — сказал официальный представитель министерства Лиор Хайат.

תקרית דיפלומטית חמורה: חברי משלחת ישראל גורשו מאולם ועידת האיחוד האפריקני | צפו@BarakRavid pic.twitter.com/uNiffXhugf — וואלה! (@WallaNews) February 18, 2023

Известно, что первым о выдворении израильского делегата из конференции сообщил ливанский телеканал «Аль-Миядин», ассоциируемым с Хизбаллой. Там же сказали, что Алжир намерен вынести на голосование союза предложение о лишении Израиля статуса наблюдателя.

«Курсор» писал ранее, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, посетивший 16 февраля Киев, встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Во время переговоров двух министров в Киеве завыли сирена, однако встреча чиновников не была перервана, несмотря на угрозу с воздуха.