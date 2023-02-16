В Киеве прошла встреча глав МИД Израиля и Украины под звуками сирены

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, посетивший Киев, встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Во время переговоров двух министров в Киеве завыли сирена, однако встреча чиновников не была перервана, несмотря на угрозу с воздуха.

«Добро пожаловать в Киев, Эли Коэн. Украина благодарна за всю поддержку, которую оказали Израиль и израильтяне в течение последнего года. Во время наших подробных и откровенных переговоров мы сосредоточились на путях укрепления двусторонних отношений, увеличения помощи и решения общих вызовов безопасности», — написал украинский министр Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.

Встреча израильского и украинского министров прошла после посещения Коэном Бучи Киевской области, которая пережила во время оккупации зверства россиян.

«Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал… Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным», — сказал Коэн.

Также Коэн почтил память евреев, убитых во время Холокоста, в мемориальном комплексе Бабин Яр.

«Холокост — это черное пятно в истории человечества, и мы должны помнить, что систематическое убийство евреев, где бы они ни были, никогда не вернется. Я могу гарантировать, что мы сделаем все, чтобы защитить наш народ и обеспечить его безопасность от тех, кто сеет против него зло», — заявил министр.