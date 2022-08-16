Израильскую технологию для борьбы с террором адаптируют под задачи врачей

Тепловизионная технология, которая изначально создавалась для отслеживания террористов и защиты границ, получит новую итерацию.

Медицинский центр «Шиба» подписал соглашение с Opgal — дочерной компанией израильского концерна Elbit Systems, согласно которому тепловизионные технологии будут «перепрофилированы» под медицинские задачи.

Об этом сообщает издание «Детали».

Директор Центра хирургических инноваций в «Шибе» Борис Оркин отметил, что с помощью тепловизионных приборов врачи смогут лучше понять физиологические процессы, происходящие в организме. Их можно использовать для точного определения расположения и состояния кровеносных сосудов, а также для анализа выброса углекислого газа при выдохе – и других целей.

Он отметил, что после адаптации технологии Opgal к медицинским задачам, такие приборы могут стать важным и необходимым атрибутом врача, как например стетоскопы.

К слову, разработки компании Opgal уже использовались в медицинских целях, но в ограниченных масштабах. Например, фирма выпустила мобильный тепловизионный прибор (OPGAL Therm-App MD) для измерения температуры тела), который был востребован во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания представила передовую технологию — радар, кроме всего прочего, способен выполнять миссии в исключительных экономических зонах.