Впереди планеты всей: в Израиле представили уникальную военную технологию

Израильская компания представила передовую технологию. Новый радар, кроме всего прочего, способен выполнять миссии в исключительных экономических зонах.

В четверг компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила военно-морской радар STAR-X 3D.

Радар предназначен для использования морскими патрульными судами (OPV) и другими небольшими судами.

В радаре также используется технология IAI AESA (активная электронная сканируемая решетка) для проведения операций наблюдения как в воздухе, так и на земле.

Israel Aerospace Industries (IAI) has unveiled STAR-X 3D multi-mission naval radar designed for Offshore Patrol Vessels (OPVs). The STAR-X 3D naval radar is based on IAI's ELTA AESA (Active Electronic Scanned Array) technology & performs simultaneous air + surface surveillance pic.twitter.com/o8noG70oJL — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) July 29, 2022

По данным IAI, эта новая технология также способна выполнять миссии в исключительных экономических зонах.

IAI подчеркнула важность радиолокационной технологии 3D AESA в современной военной среде, в которой часто существуют угрозы, исходящие с нескольких направлений.

В компании заявили, что STAR-X полностью цифровой и основан на «проверенной» технологии радаров IAI-ELTA. По сравнению с этими приборами, STAR-X легче, компактнее и энергоэффективнее.

STAR-X также является модульным и может быть легко и недорого модернизирован, добавил IAI.

«Радиолокатор STAR-X отвечает растущим требованиям к радарам, предназначенным для OPV, для защиты от широкого спектра угроз, включая терроризм, контрабанду, незаконный промысел, поисково-спасательные операции и другие», — сказал Эяль Шапира, вице-президент и генеральный директор радаров противовоздушной обороны IAI.

«Независимо от того, задействованы ли они для защиты критической морской инфраструктуры или для помощи в поисково-спасательных операциях, STAR-X обеспечивает значительно улучшенную ситуационную работу, по сравнению с устаревшими системами, которые традиционно использовались на кораблях этого класса. IAI гордится возможностями, которые мы привносим в этот все более важный класс судов», — сказали в компании.

Напомним, что Натан Щаранский после того, как объяснил, почему Израиль не вводит санкции против рф, ответил на вопрос, почему страна, отказавшись передавать оружие Украине, не предпринимает другие политические шаги.