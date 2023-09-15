Израильтян накроет жара в канун Рош ха-Шана - синоптики дали прогноз

Прогноз погоды на 15 сентября.

Сегодня, накануне еврейского нового года - Рош ха-Шана - мы можем ожидать ясную и жаркую погоду со средней температурой для данного сезона. Облачность будет переменная.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

В Иерусалиме ожидается от 18 до 29 градусов, в Тель-Авиве - от 21 до 29, в Хайфе - от 21 до 27, в Эйлате - от 26 до 36, в Беэр-Шеве - от 19 до 32, в Мицпе-Рамоне - от 19 до 26, на побережье Мертвого моря - от 28 до 35, в Ашкелоне и Ашдоде - от 21 до 30, в Ариэле - от 19 до 28, в Тверии и на побережье озера Кинерет - от 21 до 37, на Голанских высотах - от 19 до 33.

Температура воды у побережья Средиземного моря составит около 29 градусов, а ветер будет слабым.

С начала следующего дня и до понедельника ожидается продолжение жаркой погоды с температурой в пределах сезонного значения.

Ранее израильтян предупредили о похолодании – когда ждать изменения погоды.