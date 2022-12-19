Израильтян предупредили о мошенниках, действующих от имени Хеврат хашмаль

Израильтян просят проявлять внимательность и не переходить по странным ссылкам, чтобы посторонние люди не завладели их личной информацией. В последнее время злоумышленники стали рассылать сообщения от имени Электрической компании («Хеврат хашмаль»).

Об этом сообщает Ice.

В компании кибербезопасности ESET Israel отметили, что граждане стали получать смс с требованием оплатить задолженность за электроэнергию. При чем сделать это нужно срочно, иначе придется платить и за «стоимость доставки» (непонятно, что имеется ввиду). При нажатии ссылки пользователь попадает на страницу, которая точно копирует «Хеврат хашмаль», поэтому можно легко попасться на уловку злоумышленников.

Однако в компании подчеркивают, что сайт находится не в израильской доменной зоне. И у него нет сертификата безопасности. Граждан просят на фальшивой странице вести номер удостоверения личности, а после этого пользователя просят заполнить платежные реквизиты. Далее «жертву» перенаправляет на реальный сайт «Электрической компании», но ее личные данные получает мошенник.

Израильтян просят быть внимательными и не переходить по странным ссылкам. Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт компании и убедиться в личном кабинете, есть ли у вас задолженность за услуги.

«Курсор» писал ранее, чтобы заполучить чужие деньги, мошенники придумывают новые схемы и часто выдают себя за сотрудников различных служб или действуют от имени организаций. В последнее время израильтянам начали приходить странные смс-сообщения, якобы от «Битуах леуми».