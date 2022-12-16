Израильтянам угрожает новый вид мошенничества через Instagram

Instagram, как и остальные соцсети, оказался широким полем для деятельности аферистов, поэтому следует быть предельно внимательным.

Мошенники давно перебрались в социальные сети, используя их для обмана и как плацдарм для афер. Недавнее расследование, проведенное ведущим 12 канала Хаимом Этгаром выявило еще один способ мошенничества.

Об этом сообщают Detaly.

Афера рассчитана на дружеские чувства. Вам в Instagram пишет якобы один из ваших друзей и просит помощи. К этому сообщению обычно прикреплена ссылка. Не ожидая подвоха от своего знакомого, человек спокойно переходит по ссылке. Это позволяет мошенникам получить доступ к вашему аккаунту, а вы теряете контроль.

Специалист пояснил, что к моменту отправки сообщения от вашего друга его аккаунт Instagram уже взломан. А когда вы переходите по неизвестной ссылке, то теряете управление над своим аккаунтом также.

Ранее Курсор сообщал о новом виде мошенничества: активизировались банковские аферисты. Мошенники придумали новую схему и имитируют не только звонок из банка, но и последующий звонок из полиции и даже рассылают поддельные удостоверения.

Также мы информировали, что в Instagram произошел масштабный сбой. Эксперты зафиксировали масштабные неполадки в работе популярной социальной сети.

Еще мы сообщали, что жителя Беэр-Шева арестовали за контрабанду сотен электронных сигарет. Правонарушитель пытался избежать уплаты налогов на импорт.