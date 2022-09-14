Израильтян предупредили о новой волне COVID-19: какие меры стоит предпринять

В среду, 14 сентября, координатор правительства по борьбе с эпидемией COVID-19 профессор Салман Зарка высказал мнение, что новая волна заболевания уже наступила, потому что в стране начался наблюдаться небольшой рост новых случаев заражения.

Об этом сообщает издание «Детали».

По его словам, коэффициент заражения R превысил 1, это может говорить о том, что Израиль находится в новой стадии коронавирусной болезни, но это неудивительно, поскольку COVID-19 не пропадал, просто наблюдался его спад.

При этом, Салман Зарка подчеркнул, что минздрав внимательно следит за ситуацией и готовится к тому, что этой зимой могут возникнуть две волны заболеваемости — коронавируса и гриппа. В связи с этим он призвал людей, которые входят в зону риска, сделать дополнительную прививку от вируса, а также вакцинироваться от гриппа. При чем, две вакцины можно получить одновременно.

Еще он рассказал, что в страну уже прибыли вакцины против «омикрона» и в ближайшее время они поступят в больничные кассы.

Израильтян также призвали с ростом заболеваемости соблюдать правила личной гигиены и в многолюдных местах надевать защитные маски. А при признаках респираторного заболевания не приходить на работу, в школы и детские сады, а оставаться дома.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным экспертов, вакцины от COVID-19 повышают риск возникновения опасного заболевания.