Эксперты установили, что вакцины от COVID-19 повышают риск возникновения опасного заболевания

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) признали, что вакцины от коронавируса повышают риск возникновения миокардита.

Журналисты пишут, что в прошлом году многие СМИ и эксперты в области здравоохранения отрицали эти сведения о вакцинах и миокардите, называя их дезинформацией. Однако, оказалось, что это не совсем так.

Об этом сообщает издание The Federalist.

Отметим, что миокардит является воспалением сердечной мышцы, вследствие которого может возникнуть тромб, сердечный приступ или инсульт. В 2021 году многие деятели утверждали о потенциальной связи вакцины от COVID-19 и этого заболевания.

Однако, с распространением этой информации всячески боролись. Например, соцсеть Facebook маркировала ее как «ложную», а также назвала утверждения американского сенатора Рона Джонсона «опасными», потому что он привлекал жителей США к обсуждению негативных последствий из-за прививок.

В том же году доктор медицины Трейси Хонг провела исследование и выяснила о 94 случаях проблем с сердцем на 1 миллион мужчин возрастом от 16 до 17 лет и 162 на 1 миллион возрастом от 12 до 15 лет. Тогда авторитетный научный журнал British Medical Journal обвинил эксперта в том, что его «глубоко ошибочное» исследование имеет «антипрививочный посыл».

Тем не менее проведенное в 2022 году исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что вышеупомянутая информация имела правдивые основания. Согласно статистике, в течение 7 дней после получения первой из двух доз вакцины Pfizer врачи зафиксировали 14 случаев миокардита или перикардита среди 102 091 вакцинированных мужчин возрастом от 16 до 17 лет.

А вот среди привитых 206 000 мальчиков возрастом от 12 до 13 лет в течение 14 дней зарегистрировали 31 случай заболевания. Журналисты подчеркивают, что приведенные цифры кажутся незначительными. Однако, их общий контекст резко противоречит информации о риске появления миокардита, распространяемой в прошлом году министерством здравоохранения США, экспертами и СМИ.

Помимо этого, в августе прошлого года CDC обнародовал информацию о 42,6 случаях миокардита на 1 миллион и 71,5 на 1 миллион среди мужчин возрастом от 12 до 15 лет и от 16 до 17 лет соответственно. Уже в этом году специалисты признали, что эти показатели составляют 150,5 случаев на миллион для младшей группы и 137,1 случаев для старшей. Одновременно среди мужчин возрастом 16 и 17 лет показатели заболеваемости достигли 188 на 1 миллион после первой ревакцинации, а у 9 из 47 874 привитых развилось воспаление сердца в течение 7 недель после получения первой дозы вакцины.

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